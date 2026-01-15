Зеленский встретился с блогером Стерненко

Украинский лидер Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале, что провел встречу с бывшим главой одесского «Правого сектора», блогером и общественным деятелем Сергеем Стерненко.

«Встретились с Сергеем Стерненко. Поблагодарил за поддержку нашей армии и усилия по развитию дроновой составляющей защиты Украины», — говорится в публикации.

По словам президента, они обсудили актуальные вопросы волонтерства и его законодательную поддержку, а также конкретную работу с бригадами.

В августе Стерненко в интервью The Times заявил, что Владимир Зеленский не выживет в случае добровольного вывода Вооруженных сил Украины (ВСУ) с подконтрольной территории Донбасса.

Как отмечает издание, в интервью блогер «по всей видимости, не думал о возможности мира или о каком-либо компромиссе по украинской территории». Он утверждает, что в конфликте будет один победитель: либо Россия, либо Украина, а компромисс невозможен.

Ранее Зеленский встретился с Залужным.