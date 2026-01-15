Лукашенко раскрыл секрет успешного изучения китайского языка

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что выучить китайский язык, если его не бояться. Об этом он заявил Татьяне Харлап, которую назначил назначил главой государственного учреждения «Администрация Китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень»», передает Telegram-канал «Пул Первого».
Президент поинтересовался у нее, выучила ли она китайский язык, когда работала на посту генерального консула в Гонконге. На что Харлап ответила, что не знает китайского языка, поскольку он оказался очень тяжелым.
«Это потому, что ты не учила … Мы с Си Цзиньпином дружны, по-семейному встречаемся. Он говорил, что самое главное, чтобы выучить китайский: не надо бояться», — заявил Лукашенко.
Он отметил, что для изучения китайского языка нужно быть художником, чтобы рисовать иероглифы.
В сентябре 2025 года Лукашенко сказал, что сотрудничество Белоруссии и Китая будет только укрепляться. Впереди совместное воплощение в жизнь масштабных проектов.
Он назвал это «подлинной дипломатией XXI века».
Ранее Лукашенко рассказал об успехах в развитии туризма в Белоруссии.