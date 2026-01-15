Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Политика

Лукашенко раскрыл секрет успешного изучения китайского языка

Лукашенко: чтобы выучить китайский язык, его не надо бояться 
{
    "_essence": "video",
    "media_position": "top",
    "uid": "_id_video_media_27632665_rnd_5",
    "video_id": "record::1d398e57-c1c2-40ce-9347-354ba39222be"
}

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что выучить китайский язык, если его не бояться. Об этом он заявил Татьяне Харлап, которую назначил назначил главой государственного учреждения «Администрация Китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень»», передает Telegram-канал «Пул Первого».

Президент поинтересовался у нее, выучила ли она китайский язык, когда работала на посту генерального консула в Гонконге. На что Харлап ответила, что не знает китайского языка, поскольку он оказался очень тяжелым.

«Это потому, что ты не учила … Мы с Си Цзиньпином дружны, по-семейному встречаемся. Он говорил, что самое главное, чтобы выучить китайский: не надо бояться», — заявил Лукашенко.

Он отметил, что для изучения китайского языка нужно быть художником, чтобы рисовать иероглифы.

В сентябре 2025 года Лукашенко сказал, что сотрудничество Белоруссии и Китая будет только укрепляться. Впереди совместное воплощение в жизнь масштабных проектов.

Он назвал это «подлинной дипломатией XXI века».

Ранее Лукашенко рассказал об успехах в развитии туризма в Белоруссии.
 
Теперь вы знаете
Без ЕГЭ, но через «Госуслуги»: 6 новых правил поступления в вуз в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+