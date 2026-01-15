Экс-замминистра труда в предсмертной записке обвинил жену

Экс-замминистра труда Скляр покончил с собой и обвинил во всем жену

Бывший заместитель министра труда Алексей Скляр, чье тело было обнаружено у его дома, в предсмертной записке обвинил в произошедшем свою жену. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным собеседника агентства, записка была найдена на месте. В настоящеествии проводится доследственная проверка по факту гибели экс-чиновника.

До этого вторая супруга Скляра Алина Матвеева рассказала, что ушла от мужа из-за отношения к ней. По словам Матвеевой, Скляр оказывал на нее моральное давление, они часто спорили, в результате она приняла решение съехать от него. Женщина сказала, что воспитывает их общего двухмесячного сына и что она с мужем жили раздельно уже пару месяцев.

Тело экс-чиновника обнаружили 15 января в его частном доме в поселении Филимонковское. Следователи устанавливают обстоятельства случившегося.

Алексей Скляр занимал пост замглавы Минтруда РФ с 2018 по 2022 год. Он курировал направления, связанные с развитием информационных систем и предоставлением госуслуг в электронном формате.

Ранее сообщалось, что тело Скляра нашли у дома, который он пытался сдать в аренду за 130 тысяч.