Над Крымом и Азовским морем сбили девять украинских беспилотников за четыре часа

Силы ПВО сбили девять дронов над Крымом и Азовским морем с 16:00 до 20:00 мск

Средства противовоздушной обороны (ПВО) за четыре часа сбили девять украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Крыма и акваторией Азовского моря. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.

По данным ведомства, атака была отражена в период с 16:00 до 20:00 по московскому времени.

Семь БПЛА уничтожены над Республикой Крым, еще два — над водами Азовского моря.

До этого сообщалось, что дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 10 украинских беспилотных летательных аппаратов. Российские военные ликвидировали указанные аппараты в период с 12:00 до 16:00 мск. При этом семь БПЛА сбили над территорией Белгородской области, еще три — над Курской.

Утром 15 января пресс-служба министерства обороны РФ заявила, что в течение ночи над территорией страны перехватили и уничтожили 34 украинских БПЛА самолетного типа. Наибольшее количество беспилотников — 19 — сбили в Ростовской области. В Брянской области ликвидировали шесть воздушных целей, в Волгоградской области — пять.

