Специалисты назвали продукты, которые опасно есть в сыром виде

Специалисты рассказали о продуктах, которые нельзя есть в сыром виде. Об этом пишет Sabah.

В первую очередь не рекомендуется употреблять сосиски, которые не прошли термическую обработку. В них могут содержаться листерии — бактерии, которые способны нарушить работу пищеварительной системы и вызвать отравление.

Кроме того, не стоит есть сырую фасоль, так как в ней содержатся токсичные вещества. Безопасной фасоль, особенно красная, становится только при достаточной степени готовности.

Также эксперты предупредили об опасности сырых креветок, так как зачастую их выращивают в искусственных условиях и кормят антибиотиками, а в воду добавляют хлор.

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