В КНР анонсировали передачу пары больших панд одной из стран Европы

КНР в 2027 году передаст Франции новую пару больших панд. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Китайскую ассоциацию охраны дикой природы.

В заявлении говорится, что ассоциация и французский зоопарк Боваль подписали соглашение о намерениях, предусматривающих передачу животных. Документ будет действовать в течение 10 лет.

Передача бамбуковых медведей должна состояться после того, как в КНР из Франции будут возвращены два детеныша панд Хуань Лили и Юань Дуду. Их родители жили в зоопарке Боваль с 2012 года и вернулись в Чэнду в ноябре текущего года. Ожидается, что Хуань Лили и Юань Дуду отправят в КНР в январе 2027 года.

23 ноября агентство Kyodo сообщило, что Япония может лишиться всех больших панд в своих зоопарках из-за ухудшения отношений с КНР, которое произошло после заявлений нового премьер-министра страны Санаэ Такаити о возможном кризисе вокруг Тайваня.

По данным журналистов, слова политика о том, что военный сценарий вокруг Тайваня может создать для Японии «угрозу выживания», вызвали недовольство в КНР. На этом фоне продление программы аренды панд оказалось под вопросом. При этом в данный момент в Японии находятся лишь детеныши Сяо Сяо и Лэй Лэй, родившиеся в токийском зоопарке. Их должны будут вернуть Пекину в феврале 2026 года.

Ранее панда Катюша из Московского зоопарка нарисовала свою первую картину.