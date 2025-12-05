Родственники на похоронах открыли гроб и увидели тело незнакомца

Today: в Италии родственники открыли гроб на похоронах и увидели там чужое тело

В городе Бьянкавилла разразился скандал после того, как семье умершего пациента доставили гроб с телом совершенно другого человека. Ошибка вскрылась только во время домашнего прощания, когда родственники открыли крышку гроба, пишет Today.

Инцидент произошел в больнице Maria Santissima Addolorata. По предварительным данным, в морге одновременно находились двое мужчин — одного возраста, умершие в один день и лечившиеся в одном отделении. Тела были размещены рядом, ожидая, когда их заберут семьи.

Второй умерший в это время оставался в морге: его семья еще не появилась для официальной идентификации, что и позволило ошибке остаться незамеченной. После обнаружения путаницы «неправильное» тело было возвращено в больницу, где произошла повторная сверка и обмен телами — вплоть до повторной смены одежды.

Ситуация мгновенно переросла в политический скандал. Провинциальный секретарь Демократической партии Катании Джузеппе Паппалардо назвал произошедшее «чрезвычайно серьезным фактом, глубоко затрагивающим достоинство людей и семей». Он потребовал от Провинциального управления здравоохранения Катании (ASP) «немедленно провести строгий внутренний аудит, определить ответственных и гарантировать, что подобное больше не повторится».

Однако представители здравоохранения отвергают обвинения. В официальном заявлении ведомство утверждает, что все протоколы идентификации тел были соблюдены, а процедура передачи покойных родственникам — «проведена в полном соответствии с нормами».

Организация заявляет, что любые ошибки могли произойти уже после передачи тела похоронным службам, и подчеркивает, что больница «не несёт ответственности за произошедшее».

Ведомство также отметило, что медицинское руководство больницы Бьянкавилла оказывает полное содействие в исследовании инцидента.

