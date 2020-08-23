В Белоруссии нашли тело пропавшего 10 дней назад участника протестов

В Минске было обнаружено тело 28-летнего участника акций протеста Никиту Кривцова, пропавшего 12 августа, передает Telegram-канал издания «Наша Нiва».

Как сообщает издание, оно было найдено в лесу в Партизанском районе города. При этом на теле были следы избиения.

По информации Euroradio, Кривцов был последним в списке пропавших без вести участников массовых акций протеста, которые проходили с 9 по 13 августа. Его тело нашли волонтеры поисково-спасательного отряда «Ангел».

Официального подтверждения того, что молодой человек был участником протестных акций в республике пока нет.