Врач назвал оптимальную продолжительность сна для пожилых

Пожилым людям следует спать не больше и не меньше восьми часов в сутки, рассказал кардиолог Владимир Хорошев в интервью радио Sputnik.

Если люди в возрасте будут спать менее восьми часов, их организм не успеет восстановиться, что негативно скажется на здоровье, отметил врач. По его словам, недосып может сказаться на мозге, сердце, печени и желудке.

При этом избыточный сон также опасен для пожилых людей, подчеркнул Хорошев. Он предупредил, что слишком долгий сон повышает риск заболеваний, которые приводят к когнитивным нарушениям мозга, что может стать причиной старческого слабоумия.