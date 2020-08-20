У посольства Белоруссии в Москве задержаны четыре человека

Полиция задержала четырех человек у посольства Белоруссии в Москве, где 11-й день подряд собираются не довольные результатами президентских выборов в республике, передает ТАСС.

По данным агентства, 19 августа акция собрала порядка 300 человек и в настоящее время подходит к концу.

Один из задержанных является участником московского «бессрочного протеста», рассказали активисты. Остальные трое случайно попали на митинг, будучи в нетрезвом состоянии.

Собравшиеся, как и в предыдущие дни, пришли с цветами, плакатами и держали белую ленту, выстроившись в «цепь солидарности».

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.

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