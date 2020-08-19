В Минске умер участник акций протеста в Бресте, в которого стреляли силовики

В Белоруссии скончался 43-летний Геннадий Шутов, который 11 августа был ранен во время акции протеста в районе администрации Московского района Бреста. Об этом сообщает портал Tut.by со ссылкой на его родственников.

По данным издания, житель Бреста умер в военном госпитале Минска.

Сообщается, что на протестной акции мужчина получил огнестрельное ранение в голову.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране начались забастовки на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.

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