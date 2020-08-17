В Дубае для борьбы с коронавирусом привлекли собак

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В аэропорту Дубая начали использовать специально обученных собак для обнаружения людей, зараженных коронавирусом. Об этом пишет Travel and Leisure.

Отмечается, что собаки не будут вступать в контакт с людьми. Точность определения зараженных людей животными составляет 92%.

Аэропорт Дубая первым начал использовать такой способ для борьбы с коронавирусом. Дубай открылся для туристов в июле.

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