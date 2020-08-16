В Дагестане ФСБ задержала несовершеннолетних, планировавших напасть на силовиков

В Дагестане ФСБ задержала пять человек в возрасте от 15 до 17 лет, которые планировали напасть на силовиков, пишет РИА «Новости» со ссылкой на региональное УФСБ.

«По имеющимся данным, указанные лица вынашивали намерения совершить серию вооруженных нападений на сотрудников правоохранительных органов в Махачкале, Хасавюрте и Дербенте», – сказали в ведомстве.

Во время обыска правоохранители изъяли холодное оружие и камуфлированное обмундирование. Собранный материал уже поступил к следователям для дальнейших процессуальных действий.

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