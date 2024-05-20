Наталья Штурм рассказала о новообразованиях после липосакции

Певица Наталья Штурм сообщила в шоу «Звезды сошлись», что у нее появились новообразования на животе.

Некие шишки на животе Штурм появились после липосакции. Однако сама артистка не считает, что новообразования связаны с пластикой. Она объяснила, что некоторое время после липосакции все было «замечательно»

«Я ходила с бандажом, у меня брали пункцию на предмет того, что это за новообразование. <…> Это кисты. Это многочисленные кистообразные наросты между кожей и мясом», — рассказала исполнительница.

Хирург Аминат Кибишева считает, что новообразования артистки возникли в результате некроза после липосакции. Специалистка уверила, что шишки не представляют серьезной угрозы ее здоровью. По словам врача, в результате обследования она и коллеги исключили злокачественный характер новообразований у Штурм.

«Почему сразу этого не было видно? Потому что был отек после операции, отек ушел, ткани восстановили кровообращение. Внутри расплавленный жир, внутри ничто иное как расплавленный жир. Это предсказуемое возможное осложнение после липосакции», — отметила Кибишева.

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