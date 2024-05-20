В Мурманске неизвестные открыли стрельбу из автомобиля

В Мурманске ищут неизвестного, который устроил стрельбу из машины. Об этом сообщает СеверПост со ссылкой на управление МВД по региону.

Видео произошедшего появилось в Telegram-канале «Мурманск Дтп Чп». На кадрах с места инцидента заметно, как один из людей, находящихся в салоне едущей по дороге машины, высовывает руку в отверстие в крыше и делает несколько выстрелов вверх. Все сопровождается громкой музыкой.

В комментарии для журналистов представители МВД сообщили, что на данный момент правоохранители проводят проверку. Специалистам ведомства предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.

«Наружные наряды полиции нацелены на поиск и задержание злоумышленника», – поделились в МВД.

До этого в Кемерово пять человек устроили перестрелку из автоматов и пистолетов. По словам местных жителей, этому предшествовала погоня. В результате во время противостояния неизвестные использовали машины горожан как прикрытие. После этого участникам удалось скрыться.

Ранее в Иркутске подросток выстрелил в ногу знакомому.