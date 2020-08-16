Тихановская попросила сотрудников СИЗО проявить гуманность к ее мужу

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская обратилась к сотрудникам СИЗО, где содержится ее муж Сергей Тихановский, с просьбой действовать в рамках закона и проявить к нему гуманность. Обращение размещено в Telegram-канале «Страна для жизни».

«К должностным лицам и сотрудникам, от которых зависят условия содержания и положение моего мужа в СИЗО, хочу обратиться с просьбой: делайте свою работу правильно, честно и по закону, проявите человечность и гуманность», — попросила Тихановская.

Она напомнила, что в заключении сейчас находится не только ее супруг, но и многие другие политики, блогеры и члены ее команды.

«Добиться их освобождения - это наша общая и самая первая задача», — отметила Тихановская.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов против демонстрантов применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. По данным ЦИК, действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко получил 80,1% голосов. Его основная соперница Светлана Тихановская — 10,1%. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

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