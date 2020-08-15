В Абхазии нашли тело туристки из Петербурга в реке

В Абхазии нашли тело девушки из Санкт-Петербурга, которая каталась на квадроцикле и упала с обрыва в реку Бзыбь. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу абхазского МЧС.

«В поисковых работах принимали участие водолазы МЧС Абхазии и волонтер, который и обнаружил девушку в ста метрах от места ДТП, под скалой на глубине около четырех метров», — рассказали в спасательном ведомстве.

12 августа во время экскурсии на квадроцикле россиянин не справился с управлением и съехал с обрыва в реку. Молодой человек отделался ранами и ссадинами, а его пассажирка, девушка из Петербурга, пропала на месте аварии. Спасатели приняли решение искать ее в реке Бзыбь.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Россиянин погиб на Мальорке после падения с террасы отеля