Польский премьер предложил открыть границу с Белоруссией

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предложил открыть границу с Белоруссией. Об этом сообщают «Аргументы и факты».

Кроме того, он предложил оказать помощь тем гражданам, которые «подверглись репрессиям».

По его мнению, европейская и польская безопасность зависит от безопасности на белорусской территории.

«Белоруссия может рассчитывать на солидарность Польши», — заключил Моравецкий.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяют против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционные кандидаты заявили о непризнании официальных результатов выборов.

По данным МВД, с 9 по 13 августа в республике было задержано около 7 тысяч человек, часть из них уже вышла на свободу.

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