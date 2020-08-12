Четыре человека пострадали в Приморье при падении трех кранов
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В поселке Сибирцево в Приморье из-за урагана упали три козловых крана, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя Дальневосточной железной дороги (ДВЖД) Александра Артамонова.
В результате пострадали четыре человека.
Сильный порывистый ветер в Сибирцево, который бушевал полчаса, сорвал крышу здания поликлиники, повредил крыши ряда других зданий и повалил деревья. Весь поселок оказался обесточенным.
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