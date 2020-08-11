На место гибели протестующего жители Минска возложили цветы

Возле станции метро «Пушкинская» в Минске десятки местных жителей кладут цветы в память о погибшем участнике акций протестов в городе после президентских выборов. Об этом сообщает TUT.by.

Отмечается, что цветы вешают на металлический заборчик, изолирующий проезжую часть от пешеходной зоны.

Проезжающие мимо автомобили сигналят, а люди вскидывают руки и показывают знак «V», символизирующий победу и мир.

По словам местной жительницы Юлии, первым на место происшествия выбросил гвоздики человек из окна автомобиля, после приехал таксист с цветами, в дальнейшем стали подходить люди.

Ранее МВД Белоруссии сообщило о первом погибшем протестующем. Согласно сообщению ведомства, неустановленное взрывное устройство взорвалось в руке активиста, он получил травмы, несовместимые с жизнью. В МВД подчеркнули, что снаряд протестующий пытался кинуть в силовиков.

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