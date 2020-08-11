Рынок «Теплый стан» закрыли в Москве из-за спецоперации
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Рынок «Теплый стан» в Москве закрыли из-за проведения спецоперации по борьбе с незаконной миграцией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«Сотрудники ФСБ, полиции и Росгвардии проводят спецоперацию на рынке «Теплый стан» в Москве», — рассказал собеседник агенства.
По предварительным данным, сейчас задерживают подозреваемых, которые занимались подделкой ряда документов и печатей. Отмечается, что операция связана с организацией незаконной миграции.
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