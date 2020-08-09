Задержанных журналистов телеканала «Дождь» попросят покинуть Белоруссию

Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз уведомил, что задержанных в Минске журналистов телеканала «Дождь» попросят покинуть территорию республики, передает РИА «Новости».

Он рассказал, что в настоящий момент эти представители СМИ находятся в одном из РУВД белорусской столицы.

«С их участием осуществляются необходимые процессуальные действия. Затем будут приняты решения о мере ответственности в соответствии с законодательством. Учитывая, что они иностранцы, скорее всего, их попросят покинуть территорию Беларуси», — сказал Глаз.

Ранее Telegram-канал «Дождя» сообщил о задержании двух корреспондентов и оператора в Белоруссии.

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