В США за сутки выявлено более 58 тысяч случаев коронавируса

За минувшие сутки в США выявлено 58 173 новых случая коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса.

Отмечается, что жертвами болезни стали 1243 человека.

В общей сложности с начала пандемии в стране зафиксировано 4 942 746 случаев COVID-19.

Скончались всего от инфекции более 161 тысячи пациентов, выздоровели более 1,6 миллиона.

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