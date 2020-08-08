В США за сутки выявлено более 58 тысяч случаев коронавируса
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За минувшие сутки в США выявлено 58 173 новых случая коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса.
Отмечается, что жертвами болезни стали 1243 человека.
В общей сложности с начала пандемии в стране зафиксировано 4 942 746 случаев COVID-19.
Скончались всего от инфекции более 161 тысячи пациентов, выздоровели более 1,6 миллиона.
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