В России выявили еще 5 212 случаев коронавируса

В России за прошедший день коронавирус выявили у 5 212 человек. Об этом сообщает оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Telegram-канале.

Выздоровели еще 6 615 пациентов, скончались 129.

Всего в России зафиксировано 882 347 случаев коронавируса, вылечились 690 207 человек, умерли 14 854.

Первые два случая коронавируса выявили в России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В качестве мер президент России объявил нерабочие дни, регионы ввели самоизоляцию, границы закрылись. В мире число зараженных достигло 19,5 млн, умерли больше 700 тысяч человек.

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