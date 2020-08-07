Самолет Ставрополь — Москва подал сигнал тревоги

Самолет «Сухой Суперджет» SSJ-100, летевший из Ставрополя в Москву, подал сигнал тревоги, пишет ТАСС со ссылкой на источник.

Отмечается, что сигнал тревоги поступил за полчаса до посадки в Шереметьево, после чего самолет начал снижаться.

По предварительной информации, борт отправил сигнал из-за технической неисправности.

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