Самолет Ставрополь — Москва подал сигнал тревоги
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Самолет «Сухой Суперджет» SSJ-100, летевший из Ставрополя в Москву, подал сигнал тревоги, пишет ТАСС со ссылкой на источник.
Отмечается, что сигнал тревоги поступил за полчаса до посадки в Шереметьево, после чего самолет начал снижаться.
По предварительной информации, борт отправил сигнал из-за технической неисправности.
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