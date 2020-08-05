В России выявлено 5 204 новых случая коронавируса
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В России за сутки выявили 5 204 новых случая коронавируса, сообщает Оперштаб.
Количество летальных исходов возросло на 139.
Полностью выздоровели 7 555 человек за сутки.
Всего в России зафиксировано 866 627 случаев COVID-19. За весь период 14 490 — с летальным исходом, выздоровели 669 026 человек.
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