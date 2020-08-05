Московские врачи вылечили от коронавируса еще 1 329 человек

Московские врачи вылечили еще 1 329 пациентов от коронавируса. Об этом сообщает столичный оперштаб по коронавирусу со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

«За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1 329 пациентов», — сказала она.

Ракова добавила, что всего в Москве вылечились от инфекции 184 969 человек.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы.

Всего в мире число зараженных превышает 18 млн, за все время от коронавируса умерли более 700 тыс. человек.

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