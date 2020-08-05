Число жертв мощного взрыва в Бейруте превысило 70
Жертвами крупного взрыва в Бейруте стали уже более 73 человек. Об этом глава Минздрава Ливана Хамад Хасан сообщил ливанскому телеканалу MTV.
Ранее сообщалось о 67 погибших и свыше 3,5 тыс. пострадавших в результате инцидента в столице Ливана.
Вечером во вторник в ливанском порту в городе Бейрут произошел мощный взрыв. В МВД страны заявили, он произошел на складе с аммиачной селитрой. У соседних зданий, а также тех, что расположены в радиусе нескольких километров от места взрыва, выбиты стекла, разрушены части построек. Городские больницы не справляются с наплывом пострадавших.
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