Суд отправил под домашний арест десантника, напавшего на росгвардейцев в Москве

Хамовнический суд Москвы отказался отправлять в СИЗО участника драки с росгвардейцами в Парке Горького Евгения Костина и назначил ему домашний арест, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

«Вынесено постановление об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Костина Е. А. на 2 месяца, то есть до 3 октября», — заявили в пресс-службе суда.

Накануне в отношении Костина завели уголовное дело по статье 318 УК РФ (Применение насилия к представителю власти).

Ранее стало известно, что бывшие десантники, празднующие день ВДВ в столичном Парке Горького, подрались с сотрудниками Росгвардии. Также сообщалось, что потасовка произошла после того, как правоохранители попросили бывших десантников «вести себя скромнее и не размахивать флагом ВДВ, мешая окружающим».

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