Стычка мигрантов с правоохранителями произошла на границе России и Казахстана
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На российско-казахстанской границе произошло столкновение между мигрантами и правоохранителями. Об этом сообщает ТАСС.
Инцидент произошел в Самарской области.
В пресс-службе Росгвардии добавили, что стычка была быстро локализована без участия сотрудников ведомства.
В Сети ранее появлялась информация о том, что причиной стали попытки проживающих в Самарской области граждан Таджикистана и Узбекистана вернуться домой.