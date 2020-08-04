Стычка мигрантов с правоохранителями произошла на границе России и Казахстана

На российско-казахстанской границе произошло столкновение между мигрантами и правоохранителями. Об этом сообщает ТАСС.

Инцидент произошел в Самарской области.

В пресс-службе Росгвардии добавили, что стычка была быстро локализована без участия сотрудников ведомства.

В Сети ранее появлялась информация о том, что причиной стали попытки проживающих в Самарской области граждан Таджикистана и Узбекистана вернуться домой.