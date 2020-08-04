Сотрудники посольства РФ не пострадали при взрыве в Бейруте

Фасад здания российского посольства в Бейруте получил повреждения в результате мощного взрыва в порту, однако никто из дипломатов не пострадал, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя дипмиссии.

«Посольство получило небольшие фасадные повреждения, среди его сотрудников пострадавших нет», — заявил дипломат.

Ранее глава ливанского минздрава заявил, что причиной взрыва стало возгорание на борту судна, перевозившего пиротехнику.

Взрыв произошел днем 4 августа в порту Бейрута. Точные данные о погибших и пострадавших в настоящее время не приводятся.

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