Угрожавшему взорвать банк в Киеве предъявлено обвинение

Сухробу Каримову, угрожавшему взорвать захваченное им отделение банка в Киеве, предъявлено обвинение. Об этом сообщается на странице офиса генерального прокурора Украины в Facebook.

Мужчине предъявлено обвинение в совершении террористического акта, в частности в угрозе взрывом, указано в сообщении. Следствие просит суд об аресте обвиняемого.

Ранее Служба безопасности Украины задержала мужчину, угрожавшего взорвать бомбу в отделении банка в Киеве. В понедельник, 3 августа злоумышленник зашел в помещение банка внутри бизнес-центра «Леонардо» в Киеве и заявил, что в его рюкзаке находится взрывное устройство.

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