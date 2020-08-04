Суд приговорил к колонии напавшего на школьницу в Вольске подростка

Вольский районный суд Саратовской области приговорил к колонии подростка, который в мае прошлого года напал с топором на школьницу в учебном заведении в Вольске Саратовской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

«Судом назначено наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии», - сообщил собеседник агентства.

В мае 2019 года 15-летний подросток пришел в школу №4 Вольска с топором и двумя бутылками, предположительно, зажигательной смеси, одну он бросил в класс, а вторую — в коридор. В коридоре он ударил топором по голове 12-летнюю ученицу и попытался сбежать. Впоследствии мальчика задержали, в отношении него возбудили уголовное дело о покушении на убийство. Девочка осталась жива.

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