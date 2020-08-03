Все станции московского метро проверят после сообщения о минировании

Все станции московского метрополитена проверят из-за анонимного сообщения о «минировании». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.

«На электронную почту метрополитена поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва на трех станциях без указания названия. Учитывая то, что станции не названы, проверку пройдут на всем метро», — рассказал собеседник агентства.

Отмечается, что метро продолжит работу в штатном режиме. В таких случаях проверки обычно проводятся без эвакуаций и других чрезвычайных мер.

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