В мире выявлено почти 18,2 млн случаев заражения COVID-19

Положительный результат анализов на новый тип коронавируса COVID-19 получили почти 18,2 млн человек в мире. Об этом сообщается на сайте Worldometers.

При этом жертвами заболевания стали 691 730 пациентов.

Кроме того, от коронавирусной инфекции излечились 11 421 304 гражданина по всему миру.

Среди активных случаев заболевания, которых насчитывается 6 081 595 человек, в тяжелом состоянии находятся 65 911 пациентов.

Первые два случая коронавируса выявили в России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В качестве мер президент России объявил нерабочие дни, регионы ввели самоизоляцию, границы закрылись. В мире число зараженных достигло 18 млн, умерли больше 700 тысяч человек.

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