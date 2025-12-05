На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Волонтеры помогли полицейским найти более 7 тыс. человек за год

МВД РФ: волонтеры оказали помощь в поиске более 7 тыс. человек в 2025 году
Telegram-канал МВД МЕДИА

Более 7 тысяч пропавших граждан было найдено в 2025 году благодаря активному участию волонтеров, из них более 3,2 тысячи несовершеннолетних. Об этом на странице в Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«Благодарю всех участников добровольческой и волонтерской работы за активную гражданскую позицию!» — написала она в Международный день добровольца, который отмечается 5 декабря.

По ее словам, в 81 субъекте Российской Федерации зарегистрированы добровольческие поисковые отряды, в которые входит свыше 20 тысяч волонтеров. Более 200 добровольческих организаций помогают подразделениям Госавтоинспекции в профилактике аварийности. В отряды юных инспекторов движения входят свыше полумиллиона участников в возрасте от 8 до 18 лет.

3 декабря резидент Владимир Путин на форуме «Мы вместе» заявил, что с 2022 года более 600 тысяч волонтеров присоединились к работе по поддержке участников специальной военной операции (СВО) и их семей.

Также глава государства вручил статуэтку «Волонтер года – 2025» Анне Плужниковой, которая внесла вклад в ликвидацию последствий разлива нефтепродуктов в Черном море. Девушка провела в зоне ЧС три месяца. По ее словам, за это время ни разу не видела, чтобы кто-то работал сам по себе, а не в команде.

Ранее волонтер, который ушел добровольцем в зону СВО в 18 лет, заявил, что удивил Путина.

