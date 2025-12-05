На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Комментатор Орлов заявил, что сборная России уступает Украине

Maksim Konstantinov/Global Look Press

Спортивный комментатор Геннадий Орлов заявил, что на сегодняшний день сборная Украины сильнее сборной России. Его слова приводит Sport24.

«Сборная Украины сильнее сборной России, потому что она выше. Они пробились в стыки на чемпионат мира. А я не знаю, вышли бы мы в эти стыки. Все-таки даже в матче с Чили все наши футболисты проигрывали единоборства», — заявил Орлов.

Чемпионат мира 2026 года пройдет в трех странах — США, Мексике и Канаде. В турнире примут участие 48 национальных сборных. Мундиаль стартует 11 июня, а финальный матч запланирован на 19 июля 2027 года.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Российские игроки пропустили чемпионат Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке на мундиаль 2026 года.

Ранее стало известно о намерении вручить ФИФА на жеребьевке ЧМ-2026 Дональду Трампу награду.

