В Новосибирске восемь подростков подожгли станцию сотовой связи и пошли под суд

В Новосибирске восьмерых подростков арестовали за поджог станции сотовой связи
close
Пресс-служба ФСБ России

В Новосибирске суд избрал меру пресечения восьми молодым людям, которых обвиняют в диверсии. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции региона.

По версии следствия, юноши в возрасте 16-18 лет приехали к базовой станции сотовой связи в Первомайском районе города и подожгли ее. После этого школьники скрылись на такси. Подробности произошедшего не уточняются.

Помимо этого, шестеро из них планировали поджечь другой объект, но их задержали до совершения преступления.

«Противоправная деятельность обвиняемых пресечена сотрудниками УФСБ России по Новосибирской области и УТ МВД России по СФО», – сообщается в публикации.

В отношении фигурантов возбудили уголовное дело по статье о диверсии, совершенной группой лиц по предварительному сговору. Школьникам уже предъявили обвинения. Всех предполагаемых участников диверсии отправили под арест до 3 февраля следующего года. Постановление в силу не вступило.

Ранее студента из Коми отправили в тюрьму за диверсию на электроподстанции.

