Вассерман сравнил ситуацию с COVID-19 в США и России

Телеведущий и публицист Анатолий Вассерман оценил ситуацию с коронавирусной инфекцией нового типа в США и России. Об этом он написал в своей статье дляРЕН ТВ.

Он отметил, что за два месяца ограничительных мер в России сумели создать систему диагностики и сеть лечения пациентов с COVID-19. При этом в США, как указал Вассерман, единой медицинской системы никогда не бывало и «пока не предвидится».

«Да и систему экономики как единой сети взаимодействующих производств там изрядно порушили за последние десятилетия, выводя многое в регионы с дешёвой рабочей силой», — добавил Вассерман.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы. Всего в мире число зараженных превышает 17 млн, за все время от коронавируса умерли более 670 тысяч человек.

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