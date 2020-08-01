Вакцинация от коронавируса в России будет бесплатной
Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что вакцинация от коронавируса в стране будет проводиться бесплатно, передает РИА «Новости».
«Мы планируем, что вакцинация от коронавируса будет покрываться полностью из бюджета. Соответственно, схема вакцинации всем известна — она будет плановой», — сказал министр.
Ранее Мурашко заявил, что клинические испытания российской вакцины от коронавируса, разработанной в центре им. Гамалеи завершены. Массовая вакцинация россиян начнется в октябре 2020 года.
Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы.
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