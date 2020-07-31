Для въезда в РФ потребуется справка об отсутствии COVID-19 при посадке в самолет

Иностранцы, пребывающие в Россию или следующие транзитом через ее территорию, должны иметь на руках справку об отсутствии коронавируса уже при посадке в самолет, следует из постановления главного санитарного врача РФ. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Иностранным гражданам и лицам без гражданства при посадке в выполняющее международные воздушные перевозки воздушное судно, следующее в пункт назначения на территории РФ <...> обеспечить наличие при себе медицинского документа (на русском или английском языках), подтверждающего отрицательный результат <...> на COVID-19», — говорится в тексте постановления.

Уточняется, что исследование должно быть выполнено методом ПЦР не ранее чем за три дня до прибытия в РФ.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы. Всего в мире число зараженных превышает 17 млн, за все время от коронавируса умерли более 670 тыс. человек.

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