Сошедший с рельсов поезд загорелся и частично обрушил мост в Аризоне

Крушение поезда произошло на железнодорожном мосту через озеро Темпе в Аризоне. После аварии поезд загорелся, а мост был частично обрушен, сообщает местное издание ABC15 Arizona.

Авария произошла около 6.00 (16.00 мск) на южной стороне озера. От 8 до 10 вагонов загорелись, а три цистерны (две содержали циклогексанон, а одна — резиновые материалы) упали в парковой зоне внизу.

После инцидента на место срочно прибыли полиция и пожарная служба. Также из-за аварии на некоторых дорогах вблизи Темпе-Таун-Лейк и к западу от центра Темпе было ограничено движение.

Один человек надышался дымом, но ему вскоре стало лучше. Других сведений о пострадавших и возможных жертвах не поступало.

A train derailment in Tempe, Arizona, left a huge fire burning on a bridge over Tempe Town Lake. pic.twitter.com/wfeAoScZiN