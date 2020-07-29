Мурашко заявил об игнорировании населением противоэпидемиологических мер
Глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что население страны игнорирует противоэпидемиологические меры, что чревато последствиями. Об этом он сказал на совещании по санитарно-эпидемиологической ситуации с участием президента Владимира Путина, передает телеканал «Россия-24».
По его словам, в тех регионах, где люди не соблюдают противоэпидемические меры и игнорируют гигиенические мероприятия, в медорганизации стало поступать больше пациентов с коронавирусом.
Ранее в ходе совещания президент России Владимир Путин сообщил, что ситуация с коронавирусом в России успокаивается.
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