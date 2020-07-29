Голикова: привиться от гриппа должны не менее 60% жителей России
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Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что вакцины против гриппа должны сделать не менее 60% жителей России.
«С учетом складывающейся ситуации вакцинацией против гриппа в этом году должны быть охвачены, как нам кажется, не менее 60% населения», — сообщила она на совещании по санитарно-эпидемиологической ситуации в России с участием президента Владимира Путина.
Трансляцию ведет канал «Россия 24».
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