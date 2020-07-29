В России выявили еще 5 475 случаев коронавируса

В России за прошедший день выявили еще 5 475 случаев коронавируса. Об этом сообщает оперштаб по контрою и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Также выздоровели 8 116 человек, умерли 169.

Всего коронавирус зафиксировали у 828 990 жителей России, выздоровели 620 333 пациентов, скончались 13 673.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы.

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