В Минздраве рассказали о влиянии диабета на течение коронавируса
Тяжелые осложнения коронавируса у пациентов с сопутствующими заболеваниями, в том числе сахарным диабетом, возникают намного чаще. Об этом заявил главный инфекционист Минздрава России Владимир Чуланов, передает РИА «Новости».
Ранее портал Medical Xpress со ссылкой на Центры по контролю и профилактике заболеваний США сообщил, что диабет может повысить риск смерти при коронавирусной инфекции в 12 раз.
По словам Чуланова, сердечно-сосудистые заболевания и сахарный диабет повышают риск летального исхода при тяжелом течении COVID-19. Поэтому такие пациенты нуждаются в госпитализации.
Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы.
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