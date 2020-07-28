Чиновников и блогеров наградят за работу на голосовании по Конституции

Президент России Владимир Путин наградит и поощрит ряд граждан, которые приняли участие в подготовке, проведении и информировании о голосовании по поправкам к Конституции. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

Как уточняется, в список войдут чиновники администрации президента, представители регионов и избирательных комиссий, члены «Единой России», Общероссийского народного фронта и рабочей группы по подготовке изменений в Конституцию, а также артисты и блогеры.

Информаторы отметили, что практика награждения отличившихся по итогам выборов является стандартной.

При этом дата награждения пока не известна. По словам собеседников, как правило, на составление списков, подписание документов и подготовку процедуры уходит несколько месяцев.

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции проходило с 25 июня по 1 июля.

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