Кравцов: с 1 по 14 сентября в каждой российской школе будет присутствовать медик

В каждой российской школе в первые две недели сентября будет присутствовать медицинский работник для наблюдения за здоровьем учеников, сообщает ТАСС со ссылкой на слова главы Минпросвещения РФ Сергея Кравцова.

«Мы договорились с Министерством здравоохранения, что в течение двух недель, с 1 по 14 сентября, в каждой школе будет присутствовать медицинский работник», — сказал Кравцов.

Ранее он заявил, что с 1 сентября в российских школах возобновится очное обучение, а линейки пройдут в традиционном для школьников формате.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире число зараженных достигло 16 млн, умерли больше 600 тыс. человек.

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