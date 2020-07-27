В РПЦ заявили о возможности покаяния для схимонаха Сергия

Русская православная церковь оставляет возможность покаяться в своих поступках для бывшего схигумена Сергия (Николая Романова), который вместе с послушниками захватил Среднеуральский женский монастырь, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на слова замглавы синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанга Кипшидзе.

«Несмотря на ту околесицу, которую он распространяет в публичном пространстве, продолжает оставаться монахом, и теоретически — боюсь, что только теоретически — перед ним остается возможность для покаяния», — сказал Кипшидзе.

По его мнению, в управлении паствой у схимонаха присутствуют черты, характерные для тоталитарных сект, а именно узурпация власти, недопустимость никакой критики и экономические нарушения.

Все здравомыслящие христиане должны покинуть данный монастырь, считают в РПЦ.

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил решение суда Екатеринбургской епархии о лишении сана схимонаха Сергия (Романова), которое было принято 3 июля текущего года.

Сергий оказался в центре внимания после того, как начал говорить в проповедях, что коронавирус — это «псевдопандемия», что россиян хотят поместить в «электронный лагерь Сатаны», «беззаконно сажают на самоизоляцию» и лишают «свободы и работы».

После этого екатеринбургская епархия лишила иеромонаха права проповедовать, правящий архиерей запретил Сергия в служении. На Романова завели административное дело, в настоящее время он находится под церковным судом.

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