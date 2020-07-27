Жителей Москвы призвали не укрываться под деревьями в непогоду

Столичный Центр организации дорожного движения призвал москвичей не парковать автомобили возле деревьев и не укрываться под ними до конца дня из-за сильной грозы.

«Осторожнее на дороге. Будьте внимательны. Не паркуйтесь и не укрывайтесь под деревьями и рекламными щитами. Могут быть сломаны знаки и светофоры», — предупредили в центре.

В Центре отметили, что, по прогнозам синоптиков, сильные ливни с грозами и возможным градом продлятся в столице до конца суток. Ожидаются подтопления дорог в ряде районов города.

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